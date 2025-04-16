İçişleri Bakanlığından, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki '12-12 çalışma saati' iddialarıyla ilgili açıklama

Yayınlanma: 16.04.2025 - 12:20

Güncelleme: 16.04.2025 - 12:20

İçişleri Bakanlığı, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki 12/12 çalışma sistemine geçeceği duyuruldu" iddiasına ilişkin, "Konu, ilimizde belli aralıklarla yapılan rutin huzur ve asayiş uygulamalarıyla ilgilidir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzde '12/12 çalışma sistemi' uygulandığına dair iddialar yer almaktadır. Konu, ilimizde belli aralıklarla yapılan rutin huzur ve asayiş uygulamalarıyla ilgilidir. Gerçek dışı yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi saygıyla duyurulur."