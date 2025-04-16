İçişleri Bakanlığından, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki '12-12 çalışma saati' iddialarıyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin 12-12 çalışma saati sistemine geçeceği duyuruldu" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki 12/12 çalışma sistemine geçeceği duyuruldu" iddiasına ilişkin, "Konu, ilimizde belli aralıklarla yapılan rutin huzur ve asayiş uygulamalarıyla ilgilidir" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzde '12/12 çalışma sistemi' uygulandığına dair iddialar yer almaktadır. Konu, ilimizde belli aralıklarla yapılan rutin huzur ve asayiş uygulamalarıyla ilgilidir. Gerçek dışı yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi saygıyla duyurulur."
Bazı sosyal medya hesaplarında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzde “12/12 çalışma sistemi” uygulandığına dair iddialar yer almaktadır.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 16, 2025
Konu; ilimizde belli aralıklarla yapılan rutin huzur ve asayiş uygulamalarıyla ilgilidir.
Gerçek dışı yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi… https://t.co/DftQvS1h2p
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