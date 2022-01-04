İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye 'teftiş' açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 'teftiş' konusunda açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde “terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı” iddiasıyla belediyeye yönelik başlattığı özel teftişle ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı, “8 kişilik bir heyet var söz konusu olan. Bunlar olayın ciddiyeti ile bağdaşmayan olaylar. Yapılan işlemler hukuka tümüyle uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teftişle ilgili gelen soruya yanıt veren Çataklı'nın açıklaması şu şekilde:
“Henüz rapor tamamlanmadı. Kimleri görevlendirdik? Görevlendiren 5 mülkiye müfettişi var. Bir Hazine ve Maliye müfettişi, MASAK uzamanı ve ticaret müfettişi var. 8 kişilik bir heyet var. Bunların olağan yetkileri çerçevesinde bilirkişi görevlendirme yetkileri de var. Dolayısıyla bir görevlendirilen arkadaşın adaylığıyla ilgili bir gündemi var. Oysa görevlendirilen müfettiş sayısı 8... İkincisi, bu görevlendirilen arkadaş daha önce de İBB’de teftiş ve soruşturmalarda bulunmuş ve birçok dosyada soruşturma izni verilmemesi teklifi getirmiş. Ayrıca sadece o değil anayasal hakkı insanların, kamu görevlilerinin de birçok kurum kuruluşta yani sadece İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluşu değil, birçok bakanlıklarda seçim öncesi insanlar istifa ediyorlar, aday olurlar, seçilirler veya seçilemezler. Teftiş kuruluşunda da bu var. Birçok siyasi partiden hemen hemen her siyasi partiden aday olup dönen arkadaş var. Hatta CHP’den olanlar da var. Dolayısıyla bunlar olayın ciddiyetiyle bağdaşmayan olaylar. Biz yaptıkları işlere ve o işlerin sonuçlarına bakarız. Yapılan işlen hukuka uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var.”
NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığını iddia etmişti. İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı. CHP'den ise Soylu'ya art arda tepki açıklamaları gelmişti.
Odatv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, İBB’de görevlendirilen müfettişlerden Arif Yıldırım’ın 2015 seçimlerinde AKP’den Mersin Milletvekili adayı olduğu ortaya çıkmıştı. Arif Yıldırım, AKP’nin Mersin listesine 6’ncı sırada girmişti.
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