İçişleri Bakanlığı'ndan yönetmelik değişikliği: 'Abartıya kaçamaz'
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Yönetmelikteki, “makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz” düzenlemesi; “makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz” ifadeleri ile değiştirildi.
İçişleri Bakanlığı’nın Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugün Resmî Gazete’de yayımlandı.
Buna göre; yönetmeliğin beşinci maddesinin, “bayan amir ve personelin saç ve tırnakları” ile ilgili düzenlemeyi içeren “n” fıkrasında değişiklik yapıldı.
Yönetmelikteki “makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz” düzenlemesi, “makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz” olarak değiştirildi. Yönetmeliğin ilgili bendinin yeni hali şöyle oldu:
“Bayan amir ve memurlar tırnak uzatamaz, (Değişik ibare: RG-25/8/2022-31934) makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz, ziynet eşyası ve benzeri takılar takamazlar. Uzun saç bırakan bayanlar saçlarını toplar, dağınık bırakamazlar. Kısa saç bırakan bayanların saç uzunlukları omuz hizasını geçemez ve dağınık olamaz. Bayan personelin saç uzunluklarına bakılmaksızın, saçları dağınık, dikkat çekecek ve resmi üniformaya yakışmayacak şekilde olamaz.”
Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde düzenlenen, kurum tarafından personele verilecek göğüs arması, görev yeri kol arması, kokart, rütbe, sınıf ve branş işaretlerinde kapsam genişletildi. Eskiden sadece özel harekat polislerinin bu ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyordu. Diğer personelin ise ihtiyaçlarını kendisinin temin etmesi isteniyor.
Değişiklikle özel hareket personelinin yanına çevik kuvvet ve çevik kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, takviye hazır kuvvet personeli, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personelin de bu ihtiyacının kurum tarafından karşılanması sağlandı.
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