Uyuşturucu operasyonunu Bakan Mehmet Muş duyurdu: Sınırda 305 kilo

30 Ekim 2022 Pazar, 11:38

Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda; 285 kilogramı eroin, toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyon sonucunda, "İran'dan Avusturya'ya transit gittiğini belirttiği TIR'da 285 kilogramı eroin olmak üzere toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden Bakan Muş, "Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm personellerimizi tebrik ediyorum" dedi.