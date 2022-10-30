Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu bulundu.

AA
30 Ekim 2022 Pazar, 17:13
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 zanlı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 10 kilogram esrar, 18 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 14 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.


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