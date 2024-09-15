İcra gönderen ev sahibinin cinsel organını kesti
Yalova'da kiracı Adnan S., tahliye için evine icra memurları gönderen mülk sahibi K.A.'nın cinsel organını kesti. Ev sahibi tedaviye alınırken, kiracı ise tutuklandı.
Dere Mahallesi’nde iddiaya göre, Adnan S., aynı binada oturan ve evine tahliye için icra memurları gönderen mülk sahibi K.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Adnan S. ev sahibi K.A.'yı önce yumrukladı, ardından elindeki bıçakla cinsel organını kesti. K.A. kanlar içerisinde kalırken, olay yerinden ayrılan Adnan S., daha sonra polise giderek teslim oldu. K.A. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kiracı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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