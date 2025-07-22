Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleri ile hayata geçiriliyor. Peki, IDEF halka açık mı, kimler katılabilir? 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı ne zaman?

IDEF ANLAMI VE AÇILIMI

IDEF (International Defence Industry Fair), savunma sanayii alanında önde gelen fuarlardandır. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası fuar, savunma sanayi şirketleri, askeri yetkililer, uzmanlar ve savunma sanayii ile ilgili diğer paydaşları bir araya getirerek teknolojilerin sergilenmesine ve iş birliği olanaklarının keşfedilmesine fırsat verir.

2025 IDEF NE ZAMAN?

2025 yılında IDEF, 22-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Bu sene 17.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı toplamda 6 gün sürecek ve dünyanın her yanından katılımcıyı ağırlayacak.

IDEF NEREDE, NASIL GİDERİM?

Daha önce Beylikdüzü'nde düzenlenen fuar bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.

IDEF 2025 Fuarı için İstanbul Fuar Merkezi, IDEF Terminal (Kapalı & Açık Alan ve Otopark-4) ile Otopark-1 alanları arasında karşılıklı ve aralıksız Ring servis olacak.

- Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattında ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi’ durağında inerek fuara gidilebilir.

- İFM’ye Marmaray ulaşımı için Marmaray-Yenikapı Havalimanı Metro bağlantısını kullanarak ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi' istasyonunda inerek ulaşım sağlanabilir. Ayrıca Marmaray Yeşilyurt durağında inip taksi ile fuar alanına ulaşabilirsiniz.

- Metrobüs ile Ataköy-Şirinevler istasyonunda ulaştıktan sonra Havalimanı Metro Bağlantısını kullanarak ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi’ durağında inip fuar alanına ulaşmak mümkün.

- Fuar alanına otobüs ile İETT otobüs bağlantılarını kullanarak Havalimanı Metrosu ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi’ istasyonunda inip ulaşabilirsiniz.

- Özel araçla E5, TEM ve Sahil Yolu karayolları kullanılarak fuara gidilebilir.