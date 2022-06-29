İdil Biret Festivali başlıyor

29 Haziran 2022 Çarşamba, 17:05

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İdil Biret Müzik Festivali’nin bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. Geçtiğimiz yıl orman yangınları dolayısıyla yapılamayan İdil Biret Müzik Festivali 2-3-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bodrum Kalesi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek.

Festivalde konser sayısı artarken daha önceki festivalde yapılan "Genç Piyanistler Seçmeleri" kazananları Hande Önder ve Duru Aydın, Muğla Büyükşehir Orkestrası eşliğinde sahnede yer alacak. Genç piyanistler, Deutsche Grammophon için birçok albümler çıkarmış Avusturyalı piyanist Ingolf Wunder ve ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Başarcan Kıvrak ile aynı sahneyi paylaşacak.

Festivalde ayrıca bu yıl ilk kez bir şan resitali de sergilenecek. Türkiye’nin önde gelen şan sanatçılarından Burcu Hancı (soprano), Cumhur Görgün (Bas) ve piyanist Fügen Yiğitgil'in yer alacağı resital ile birlikte 3 konserden olarak sanatseverlere sunulacak. 2 Temmuz Cumartesi saat 21.30 da Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek açılış konserinde L.V. Beethoven 5. Piyano Konçertosu ile Chopin Andante Spianato ve Büyük Polonez seslendirilecek.

Kapanış konserinde ise Başar Can Kıvrak ile 17 yaşındaki genç piyanist Duru Aydın, Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde sahnede yer alacak.

5 Temmuz Salı saat 21.30’da gerçekleşecek konserde, F.Chopin'in 1. Piyano Konçertosu ile Andante Spianato ve Büyük Polonez adlı eseri seslendirilecek.