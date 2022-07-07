İdil Biret Festivali sona erdi

07 Temmuz 2022 Perşembe, 14:02

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum ilçesinde 2-3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen üçüncü İdil Biret Festivali sonra erdi. Geçtiğimiz yıl orman yangınlarından dolayı iptal edilen konserler bu yıl Bodrum Kalesi’nde düzenlendi. Sanatseverler konserlere büyük ilgi gösterdi.

AVUSTURYALI PİYANİST INGOLF WUNDER SAHNE ALDI

Festivalde bu yıl konser sayısı arttırıldı. Daha önceki festivalin “Genç Piyanistler Seçmeleri” kazananları Hande Önder ve Duru Aydın Muğla Büyükşehir Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Festivalde, Deutsche Grammophon için birçok albümler çıkarmış Avusturyalı piyanist Ingolf Wunder ve ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Başarcan Kıvrak ile aynı sahneyi paylaştı.

KONSERDE ŞAN RESİTALİ VERİDİ

Festivalde ayrıca bu yıl ilk kez bir şan resitali de sergilendi. Türkiye’nin önde gelen şan sanatçılarından Burcu Hancı (soprano), Cumhur Görgün (Bas) ve piyanist Fügen Yiğitgil’in yer aldı. Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilen konserde L.V. Beethoven 5. Piyano Konçertosu ile Chopin Andante Spianato ve Büyük Polonez seslendirdi.

İDİL BİRET DE KATILDI

Festivale ünlü piyanist İdil Biret’te katıldı. İdil Biret Muğla Müzik Festivali’nin kapanış konserinde kendi kuşağının önemli piyanistlerinden Başar Can Kıvrak ile 17 yaşındaki genç piyanist Duru Aydın, Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Konserde, F.Chopin’in 1. Piyano Konçertosu ile Andante Spianato ve Büyük Polonez adlı eseri seslendirildi.