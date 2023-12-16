İDO duyurdu... Feribot seferlerine hava muhalefeti engeli!
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.15 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi.
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