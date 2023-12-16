İDO duyurdu... Feribot seferlerine hava muhalefeti engeli!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 14:43
İDO duyurdu... Feribot seferlerine hava muhalefeti engeli!
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Etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.15 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi.


Armutlu bandırma Bursa deniz Sefer Ulaşım Yenikapı

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