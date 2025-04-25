İDO Ege’de sefer ağını genişletiyor

Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:05

Güncelleme: 25.04.2025 - 13:05

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 2024 yılının Nisan ayı itibariyle Ege Adaları başlattığı seferlere yenilerini ekledi. Samos, Patmos, Leros, Kalimnos Adaları’na sefer düzenleyen İDO, bu yıl Midilli ve Rodos adalarını da sefer düzenleyecek. Yeni seferlerin tanıtımını İzmir’de yapan İDO, adalardan gelen talepler doğrultusunda Ege Adası Kuşadası - Samos, Seferihisar - Samos, Turgutreis - Leros - Kalimnos seferlerinin yanı sıra Dikili - Midilli ve Fethiye - Rodos’u da ekliyor.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, 50 gemilik geniş bir filo ile ulaştırma faaliyetlerini sürdüklerini ve geçen yıl Ege adalarına 155 bin yolcu taşıdıklarını belirtti. Bu yılki hedeflerinin 300 binin üzerinde yolcu taşımak olduğunu ifade eden Orhan, “Kapıda vize uygulamalarının esnekliğini artırmak ve gümrük geçişlerini hızlandırmak için ek personel görevlendiren valilik, bölgede turizmin gelişmesine ve ekonomik hareketliliğe katkı sağladığı için İDO’dan seferi olmayan limanlara da sefer düzenlemesi talebinde bulundu. Hazırlıklarımızı tamamladık 16 Mayıs’ta Dikili’den Midilli’ye ilk seferimizi gerçekleştiriyoruz. Fethiye-Rodos hattını da faaliyete aldığımızı ilk kez duyuruyoruz” dedi. Ramazan Bayramı'nda başlattıkları Samos seferleriyle, Eylül sonuna kadar devam edecek seferlerle yılın 6 ayı Ege Adaları’na ulaşım sağladıklarını belirten Orhan, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her gün Ege Adaları’na sefer yapacaklarını belirtti.