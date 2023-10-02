İDO hangi seferler iptal edildi? İDO seferleri iptal mi edildi? 2 Ekim İDO hangi seferler iptal edildi?
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Peki, İDO hangi seferler iptal edildi? İDO seferleri iptal mi edildi? 2 Ekim İDO hangi seferler iptal edildi?
Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı İDO seferleri iptal edildi. Yurttaşlar, hangi seferlerin iptal edildiğini merak etti. Peki, İDO hangi seferler iptal edildi? İDO seferleri iptal mi edildi? 2 Ekim İDO hangi seferler iptal edildi?
İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER
Kadıköy – Bursa 07.05 - 07.30 Sefer İptali
Bursa – Kabataş 12.00 – 13.55 Sefer İptali
Kabataş – Bursa 17.15 – 17.35 Sefer İptali
Bursa – Kadıköy 18.00 – 19.55 Sefer İptali
İDO BİLET İPTALİ NASIL YAPILIR?
Bilet İptali ido.com.tr, ido mobil uygulama veya çağrı merkezi üzerinden satın aldığınız seyahat biletinizi dilerseniz iptal/iade edebilirsiniz.
İptal/iade işlemlerini hemen başlatmak için ido.com.tr'de yer alan ilgili alanları doldurmalısınız.
Satın aldığınız seyahat biletine ait iptal/iade koşullarına ait bilgilere İDO.com.tr'den erişebilirsiniz.
Gişe ve acenteden alınan biletlerin iptal/iadesi ancak gişe ve acente üzerinden yapılabilmektedir.
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