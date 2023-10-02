Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:36

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:36

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı İDO seferleri iptal edildi. Yurttaşlar, hangi seferlerin iptal edildiğini merak etti. Peki, İDO hangi seferler iptal edildi? İDO seferleri iptal mi edildi? 2 Ekim İDO hangi seferler iptal edildi?

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

Kadıköy – Bursa 07.05 - 07.30 Sefer İptali

Bursa – Kabataş 12.00 – 13.55 Sefer İptali

Kabataş – Bursa 17.15 – 17.35 Sefer İptali

Bursa – Kadıköy 18.00 – 19.55 Sefer İptali

İDO BİLET İPTALİ NASIL YAPILIR?

Bilet İptali ido.com.tr, ido mobil uygulama veya çağrı merkezi üzerinden satın aldığınız seyahat biletinizi dilerseniz iptal/iade edebilirsiniz.

İptal/iade işlemlerini hemen başlatmak için ido.com.tr'de yer alan ilgili alanları doldurmalısınız.

Satın aldığınız seyahat biletine ait iptal/iade koşullarına ait bilgilere İDO.com.tr'den erişebilirsiniz.

Gişe ve acenteden alınan biletlerin iptal/iadesi ancak gişe ve acente üzerinden yapılabilmektedir.