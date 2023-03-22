İETT 700 şoförü daha kadrosuna katacak!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:19

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:23

İBB'den yapılan açıklamada, nüfusuyla Avrupa'nın 23 ülkesinden büyük İstanbul'da, toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 60'ının lastik tekerlekli ulaşım olan otobüslerle sağlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, nüfusu ile Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük İstanbul’da toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 60’ı lastik tekerlekli ulaşım olan otobüsler ile sağlanıyor. Dünyanın farklı metropollerinde bu hizmet birçok farklı kurum tarafından eş zamanlı sağlanırken, İstanbul’da bu hizmeti İETT tek başına sağlıyor.

152 yıllık geçmişi olan ve İBB’nin en önemli kurumlarından olan İETT, kadrosunu güçlendirmek için yeni çalışma arkadaşlarını kadrosuna katmak istiyor.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Bu doğrultuda İBB güvencesiyle, 700 otobüs şoförü İETT’de işe alınacak. En az 1 yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesi olan herkes, kariyer.ibb.istanbul adresinden başvurularını yapabilecek.

İETT, son 3 yılda başlattığı ve hali hazırda 115’e ulaşan kadın şoför sayısını da artırmak için özellikle kadınların da başvuru yapmasını arzu ediyor.