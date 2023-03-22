İETT 700 şoförü daha kadrosuna katacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurumlarından İETT, 700 yeni şoför alımı yapacak. İşe alınacakların en az bir yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesi olması gerekiyor.
İBB'den yapılan açıklamada, nüfusuyla Avrupa'nın 23 ülkesinden büyük İstanbul'da, toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 60'ının lastik tekerlekli ulaşım olan otobüslerle sağlandığı belirtildi.
Açıklamaya göre, nüfusu ile Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük İstanbul’da toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 60’ı lastik tekerlekli ulaşım olan otobüsler ile sağlanıyor. Dünyanın farklı metropollerinde bu hizmet birçok farklı kurum tarafından eş zamanlı sağlanırken, İstanbul’da bu hizmeti İETT tek başına sağlıyor.
152 yıllık geçmişi olan ve İBB’nin en önemli kurumlarından olan İETT, kadrosunu güçlendirmek için yeni çalışma arkadaşlarını kadrosuna katmak istiyor.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Bu doğrultuda İBB güvencesiyle, 700 otobüs şoförü İETT’de işe alınacak. En az 1 yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesi olan herkes, kariyer.ibb.istanbul adresinden başvurularını yapabilecek.
İETT, son 3 yılda başlattığı ve hali hazırda 115’e ulaşan kadın şoför sayısını da artırmak için özellikle kadınların da başvuru yapmasını arzu ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Ümit Özat'tan Muharrem İnce'ye sert tepki
- Ramazan öncesi cemaat derneği önünde 'kumanya' izdihamı!
- Son ankette dikkat çeken fark: İlk turda bitiyor mu?
- AKP’de aday rahatsızlığı
- Bakan Bilgin'den zam sinyali: Emekliler için düzenleme
- Emek ve Özgürlük 'aday' kararını açıkladı
- MHP'li ismi kızdıran soru
- Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak
- İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan beklenen açıklama geldi