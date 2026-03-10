İETT'den seferlere 'Galatasaray-Liverpool' maçı ayarı

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), bu akşam oynanacak Galatasaray-Liverpool maçı öncesinde taraftar yoğunluğunu dikkate alarak ek ulaşım planlaması yaptığını duyurdu.

İETT’den yapılan açıklamaya göre, saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta başlayacak karşılaşma öncesinde stadyum çevresindeki ulaşım talebini karşılamak amacıyla ek seferler devreye alınacak.

60 OTOBÜS DAHA SEFERE ÇIKACAK

Kurumdan yapılan bilgilendirmede, 18.45’ten sonra bölgede planlanan 458 otobüs seferine ilave olarak 60 otobüsün daha hizmete sunulacağı belirtildi. Ayrıca metrobüs hattında da yoğunluk göz önünde bulundurularak 80 ek metrobüs seferi planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, düzenlenen ek seferlerle birlikte taraftarların stadyuma daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasının hedeflendiği vurgulandı.

İETT mesajında ayrıca, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil ettiğine dikkat çekilerek sarı-kırmızılı takıma başarı dileğinde bulunuldu.