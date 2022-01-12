İETT otobüsleri kaza yaptı: 3 yolcu yaralandı

Sarıyer’de caddede seyreden bir İETT otobüsüne bir başka İETT otobüsü çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 yolcu yaralandı.

İHA
12 Ocak 2022 Çarşamba, 12:55
İETT otobüsleri kaza yaptı: 3 yolcu yaralandı
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Edinilen bilgilere göre olay Sarıyer'de Tarabya Bayırı Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Caddede seyreden İETT otobüsüne, arkadan gelen bir başka İETT otobüsü çarptı.

Kazada öndeki otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.


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