İETT otobüsleri kaza yaptı: 3 yolcu yaralandı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 12:55

Edinilen bilgilere göre olay Sarıyer'de Tarabya Bayırı Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Caddede seyreden İETT otobüsüne, arkadan gelen bir başka İETT otobüsü çarptı.

Kazada öndeki otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.



