İETT otobüsü alev alev yandı: Yolcular tahliye edildi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 21:14

Güncelleme: 16.01.2025 - 21:14

Sarıyer Bahçeköy’de, saat 18.45 sıralarında seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangını fark eden otobüs şoförü, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları hızla tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sararken, otobüste art arda patlamalar meydana geldi. Panikle uzaklaşan yolcuların yara almadan kurtulduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak demir yığınına dönen otobüs kullanılmaz hale geldi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olay, yolcuların ve çevrede bulunanların dikkatli müdahalesi sayesinde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadan atlatıldı.