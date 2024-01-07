İETT otobüsü direğe çarptı: Görüntüleri ortaya çıktı!
Esenyurt'ta, D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü, refüjdeki direğe çarptı. Kazada, 1'i çocuk 5 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada, 1'i çocuk 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında otobüs şoförü bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin şoförü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Kazanın görüntüleri araç içi kameraya yansıdı.
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