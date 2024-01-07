İETT otobüsü direğe çarptı: Görüntüleri ortaya çıktı!

Esenyurt'ta, D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü, refüjdeki direğe çarptı. Kazada, 1'i çocuk 5 yolcu yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 13:16
Abone Ol google-news

Kaza, saat 12.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada, 1'i çocuk 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza sırasında otobüs şoförü bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin şoförü kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kazanın görüntüleri araç içi kameraya yansıdı.


Esenyurt iett trafik kazası

İlgili Haberler

Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Beşiktaş'ta İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var

Beşiktaş'ta İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var
İETT'den otobüslere 'Yurtta sulh, cihanda sulh' yazısı

İETT'den otobüslere 'Yurtta sulh, cihanda sulh' yazısı

En Çok Okunan Haberler