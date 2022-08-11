İETT otobüsünün camlarını kırdılar, yolculara dehşeti yaşattılar

Beylikdüzü'nde şoförünün kendilerini sollamasına kızan otomobildekiler, önünü kestikleri İETT otobüsüne saldırdı.

DHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:16
İETT otobüsünün camlarını kırdılar, yolculara dehşeti yaşattılar
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Olay, dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti.

Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı. Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı.

Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


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