İETT sürücüsünden Türk bayrağı hassasiyeti: 'Bayrak bir milletin şeref sembolüdür'

İstanbul’un ulaşım ağında görev yapan İETT sürücüsü Mehmet Sena İnçke, sergilediği duyarlılıkla milli değerlere olan bağlılığın bir örneğini gösterdi. 14BK Çekmeköy - Kadıköy hattında seyir halindeyken yol üzerinde Türk Bayrağı’nın bulunduğunu fark eden İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü sürücüsü İnçke, tereddüt etmeden aracını durdurarak bayrağa sahip çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT bünyesinde görev yapan kaptan şoför, hat üzerinde seyir halindeyken sergilediği örnek tutumla kamu hizmetinin sadece teknik bir görevden ibaret olmadığını, aynı zamanda milli değerlere sahip çıkma sorumluluğu taşıdığını gösterdi.

MİLLİ SEMBOLE SAYGI

E-5 Otoyolu Kadıköy Acıbadem kesiminde gerçekleşen olayda İETT sürücüsü İnçke, trafiği kontrol ederek aracını güvenli bir noktaya çekti. Ardından yola inerek, yerdeki Türk Bayrağı’nı büyük bir titizlikle bulunduğu yerden aldı.

“BAYRAK BİR MİLLETİN ŞEREF SEMBOLÜ, ONUR TİMSALİDİR"

Türk Bayrağını otobüse getirerek aracına asan Kaptan Mehmet Sena İnçke, “Bayrak bir milletin şeref sembolü, onur timsalidir. Bir milletin onur timsali olan ayak altına değil, baş üstünde olması gerekir” dedi.

O dakikalarda otobüste bulunan yolcular da Mehmet Sena İnçke’ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.