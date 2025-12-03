İETT, Üsküdar’daki özel halk otobüsü kazasıyla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Üsküdar’ın Cumhuriyet Mahallesi Evren Sokak mevkiinde bugün saat 10.50’de İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne ait bir özel halk otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yoldan çıktı.

Kazada otobüste bulunan üç yolcu hafif şekilde yaralandı.

İETT'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kurum yetkilileri ve emniyet birimleri olayla ilgili gerekli idari ve adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yaralanan yolcuların durumuyla yakından ilgilenildiği belirtilerek, kamuoyuna geçmiş olsun dilekleri iletildi.