İftar için horoz kesmek istedi: Kendini yaraladı, kan kaybından öldü
Ankara'da ilçesinde horoz keserken bacağından yaralanan 58 yaşındaki Nurettin Erdem, kan kaybından yaşamını yitirdi.
Olay öğle saatlerinde Akkuzulu Mahallesi'nde meydana geldi. İftar için horoz kesmek isteyen Nurettin Erdem, bıçakla bacağından yaralandı.
Komşularının yardımıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürülen Erdem, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.
1 ay önce umreden geldiği belirtilen Erdem'in, böbrek yetmezliği bulunan torununa böbreğini vermek için işlemlerini yaptığı ve nakil için sıra beklediği öğrenildi.
Etiketler: #Devlet hastanesi #kan kaybı #horoz
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