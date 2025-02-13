Erzurum’da horoz dövüştüren 3 kişiye operasyon: 15 horoz kurtarıldı

Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:13

Güncelleme: 13.02.2025 - 10:13

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzundere ilçesinde horoz dövüştürüldüğüne dair sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tespit etti. Bunun üzerine, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri şüphelileri takibe aldı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, özel kafeslerde dövüştürülmek üzere bekletilen 15 horoz kurtarıldı. Horozlar, Uzundere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Kişi başı 10 bin 385 TL olmak üzere toplam 31 bin 155 TL idari para cezası uygulandı.