İftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? 2 Nisan 2023 Tüm illerin iftar saatleri

2 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 16:52
İftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? 2 Nisan 2023 Tüm illerin iftar saatleri
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Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 2 Nisan iftar saatleri kaç? 

"Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.

2 NİSAN İFTAR SAATLERİ

İSTANBUL 02 Nisan 2023 Pazar 19:36
ANKARA 02 Nisan 2023 Pazar 19:20
İZMİR 02 Nisan 2023 Pazar 19:42
ADANA 02 Nisan 2023 Pazar 19:08
ADIYAMAN 02 Nisan 2023 Pazar 18:57
AFYONKARAHİSAR 02 Nisan 2023 Pazar 19:28
AĞRI 02 Nisan 2023 Pazar 18:39
AKSARAY 02 Nisan 2023 Pazar 19:14
AMASYA 02 Nisan 2023 Pazar 19:08
ANTALYA 02 Nisan 2023 Pazar 19:27
ARDAHAN 02 Nisan 2023 Pazar 18:41
ARTVİN 02 Nisan 2023 Pazar 18:45
AYDIN 02 Nisan 2023 Pazar 19:39
BALIKESİR 02 Nisan 2023 Pazar 19:39
BARTIN 02 Nisan 2023 Pazar 19:23
BATMAN 02 Nisan 2023 Pazar 18:45
BAYBURT 02 Nisan 2023 Pazar 18:50
BİLECİK 02 Nisan 2023 Pazar 19:31
BİNGÖL 02 Nisan 2023 Pazar 18:49
BİTLİS 02 Nisan 2023 Pazar 18:42
BOLU 02 Nisan 2023 Pazar 19:25
BURDUR 02 Nisan 2023 Pazar 19:29
BURSA 02 Nisan 2023 Pazar 19:35
ÇANAKKALE 02 Nisan 2023 Pazar 19:46
ÇANKIRI 02 Nisan 2023 Pazar 19:17
ÇORUM 02 Nisan 2023 Pazar 19:12
DENİZLİ 02 Nisan 2023 Pazar 19:34
DİYARBAKIR 02 Nisan 2023 Pazar 18:49
DÜZCE 02 Nisan 2023 Pazar 19:27
EDİRNE 02 Nisan 2023 Pazar 19:46
ELAZIĞ 02 Nisan 2023 Pazar 18:54
ERZİNCAN 02 Nisan 2023 Pazar 18:53
ERZURUM 02 Nisan 2023 Pazar 18:46
ESKİŞEHİR 02 Nisan 2023 Pazar 19:29
GAZİANTEP 02 Nisan 2023 Pazar 19:00
GİRESUN 02 Nisan 2023 Pazar 18:58
GÜMÜŞHANE 02 Nisan 2023 Pazar 18:54
HAKKARİ 02 Nisan 2023 Pazar 18:35
HATAY 02 Nisan 2023 Pazar 19:04
IĞDIR 02 Nisan 2023 Pazar 18:35
ISPARTA 02 Nisan 2023 Pazar 19:28
KAHRAMANMARAŞ 02 Nisan 2023 Pazar 19:02
KARABÜK 02 Nisan 2023 Pazar 19:22
KARAMAN 02 Nisan 2023 Pazar 19:17
KARS 02 Nisan 2023 Pazar 18:39
KASTAMONU 02 Nisan 2023 Pazar 19:17
KAYSERİ 02 Nisan 2023 Pazar 19:08
KİLİS 02 Nisan 2023 Pazar 19:01
KIRIKKALE 02 Nisan 2023 Pazar 19:17
KIRKLARELİ 02 Nisan 2023 Pazar 19:43
KIRŞEHİR 02 Nisan 2023 Pazar 19:14
KOCAELİ 02 Nisan 2023 Pazar 19:32
KONYA 02 Nisan 2023 Pazar 19:20
KÜTAHYA 02 Nisan 2023 Pazar 19:31
MALATYA 02 Nisan 2023 Pazar 18:57
MANİSA 02 Nisan 2023 Pazar 19:41
MARDİN 02 Nisan 2023 Pazar 18:47
MERSİN 02 Nisan 2023 Pazar 19:11
MUĞLA 02 Nisan 2023 Pazar 19:36
MUŞ 02 Nisan 2023 Pazar 18:44
NEVŞEHİR 02 Nisan 2023 Pazar 19:11
NİĞDE 02 Nisan 2023 Pazar 19:11
ORDU 02 Nisan 2023 Pazar 19:00
OSMANİYE 02 Nisan 2023 Pazar 19:04
RİZE 02 Nisan 2023 Pazar 18:50
SAKARYA 02 Nisan 2023 Pazar 19:30
SAMSUN 02 Nisan 2023 Pazar 19:07
ŞANLIURFA 02 Nisan 2023 Pazar 18:54
SİİRT 02 Nisan 2023 Pazar 18:42
SİNOP 02 Nisan 2023 Pazar 19:12
ŞIRNAK 02 Nisan 2023 Pazar 18:40
SİVAS 02 Nisan 2023 Pazar 19:03
TEKİRDAĞ 02 Nisan 2023 Pazar 19:42
TOKAT 02 Nisan 2023 Pazar 19:05
TRABZON 02 Nisan 2023 Pazar 18:53
TUNCELİ 02 Nisan 2023 Pazar 18:52
UŞAK 02 Nisan 2023 Pazar 19:33
VAN 02 Nisan 2023 Pazar 18:37
YALOVA 02 Nisan 2023 Pazar 19:35
YOZGAT 02 Nisan 2023 Pazar 19:12
ZONGULDAK 02 Nisan 2023 Pazar 19:25

iftar imsak saatleri

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