İftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? 2 Nisan 2023 Tüm illerin iftar saatleri
2 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...
Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 2 Nisan iftar saatleri kaç?
"Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.
2 NİSAN İFTAR SAATLERİ
|İSTANBUL
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:36
|ANKARA
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:20
|İZMİR
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:42
|ADANA
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:08
|ADIYAMAN
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:57
|AFYONKARAHİSAR
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:28
|AĞRI
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:39
|AKSARAY
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:14
|AMASYA
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:08
|ANTALYA
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:27
|ARDAHAN
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:41
|ARTVİN
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:45
|AYDIN
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:39
|BALIKESİR
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:39
|BARTIN
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:23
|BATMAN
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:45
|BAYBURT
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:50
|BİLECİK
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:31
|BİNGÖL
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:49
|BİTLİS
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:42
|BOLU
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:25
|BURDUR
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:29
|BURSA
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:35
|ÇANAKKALE
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:46
|ÇANKIRI
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:17
|ÇORUM
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:12
|DENİZLİ
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:34
|DİYARBAKIR
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:49
|DÜZCE
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:27
|EDİRNE
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:46
|ELAZIĞ
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:54
|ERZİNCAN
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:53
|ERZURUM
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:46
|ESKİŞEHİR
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:29
|GAZİANTEP
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:00
|GİRESUN
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:58
|GÜMÜŞHANE
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:54
|HAKKARİ
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:35
|HATAY
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:04
|IĞDIR
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:35
|ISPARTA
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:28
|KAHRAMANMARAŞ
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:02
|KARABÜK
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:22
|KARAMAN
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:17
|KARS
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:39
|KASTAMONU
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:17
|KAYSERİ
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:08
|KİLİS
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:01
|KIRIKKALE
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:17
|KIRKLARELİ
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:43
|KIRŞEHİR
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:14
|KOCAELİ
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:32
|KONYA
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:20
|KÜTAHYA
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:31
|MALATYA
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:57
|MANİSA
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:41
|MARDİN
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:47
|MERSİN
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:11
|MUĞLA
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:36
|MUŞ
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:44
|NEVŞEHİR
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:11
|NİĞDE
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:11
|ORDU
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:00
|OSMANİYE
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:04
|RİZE
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:50
|SAKARYA
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:30
|SAMSUN
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:07
|ŞANLIURFA
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:54
|SİİRT
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:42
|SİNOP
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:12
|ŞIRNAK
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:40
|SİVAS
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:03
|TEKİRDAĞ
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:42
|TOKAT
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:05
|TRABZON
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:53
|TUNCELİ
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:52
|UŞAK
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:33
|VAN
|02 Nisan 2023 Pazar
|18:37
|YALOVA
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:35
|YOZGAT
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:12
|ZONGULDAK
|02 Nisan 2023 Pazar
|19:25
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