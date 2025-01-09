İGC: 10 Ocak, haklarımız için mücadele günü

Yayınlanma: 09.01.2025 - 12:22

Güncelleme: 09.01.2025 - 12:22

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında yayımladığı mesajda yapılan her türlü baskı ve sansüre karşı mücadele edeceklerini bildirdi.

“MESLEK İLKELERİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu imzalı mesajda, “Gazeteciler; her geçen gün kazanılmış haklarını yitiriyor, baskı ve yıldırma politikalarıyla hedef gösteriliyor, işsiz bırakılmak isteniyor. Bir yandan gazeteciler düşük ücretlerle çalışmaya zorlanırken, bir yandan gazeteler artan ekonomik maliyetler karşısında ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bağımsız medya kuruluşlarının da yaşam savaşı verdiği süreçte, gazetecilik mesleği, basın özgürlüğü karnesinde çokça kırığın olduğu bir dönemi yaşıyor. Değiştirmek için savaş verdiğimiz bu karanlık tablo karşısında, 10 Ocak’ı uzun bir süredir bayram olarak kutlayamıyoruz. Bu nedenle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, meslek örgütlerinin bir araya gelerek, gazetecilerin hakları için mücadele ettiği bir gündür. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, basın meslek ilkelerinden taviz vermeden, Hasan Tahsin’den aldığımız bağımsız gazetecilik meşalesini onurla taşımaya devam edecek, bu ruhla gerçeklerin peşinden koşarak toplumu bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. 10 Ocak’larda engellemelerle, baskılarla karşılaşılmayan bir ülke arzusuyla…” ifadeleri kullanıldı.