İGC 'Nar' projesi ile şiddet haritasını çıkardı

09 Mart 2022 Çarşamba, 17:28

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Hollanda İnsan Hakları Programı desteği ile yürütülen 'Nar- Kadın ve LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi' kapsamında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Karataş Merkez'de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, proje partneri İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Huriye Serter, proje eğitim koordinatörü Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş ve Mülkiye Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi üyesi, proje araştırma koordinatörü Yasemin Yücesoy katıldı.

'ŞİDDETİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI'

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, erkek şiddetine karşı çalışmaları hız kesmeden sürdüreceklerini söyledi. Gappi, Nar projesi ile medyada şiddet dilini dönüştürmek ve şiddete karşı farkındalık yaratmak için yola çıktıklarını belirtip, Türkiye'de ilk kez İzmir, Manisa ve Muğla odaklı şiddet haritası çalışması yapıldığına dikkat çekti. Gappi, şiddetin yoğun olduğu mahallelerde son 3 yılın verilerine dayanılarak hazırlanan çalışmanın mahalle buluşmaları için yön gösterici olacağını söyledi. Gappi, şiddetin yoğun olduğu mahallelerde farkındalık buluşmaları yapacaklarını kaydetti.

İZMİR'DE 34 KADIN CİNAYETİ

Araştırma Uzmanı Yasemin Yücesoy tarafından yürütülen çalışmada, pek çok veri tarandı. TÜİK-KSGM istatistikleri, Belediye kadın danışma merkezleri, jandarma, emniyet, kadın cinayetleri platformu, şiddet haber taraması ve çeşitli sivil toplum kuruluşları verilerine göre hazırlanan İGC NAR Şiddet Haritası sonuçlarına göre 2019-2021 yıllarında, İzmir'de 34, Muğla'da 16, Manisa'da 9 kadın öldürüldü. İzmir ilinde 2019-2021 yıllarında gerçekleşen kadın cinayetlerinin aynı dönemde Türkiye genelindeki toplam 937 kadın cinayeti içindeki payına bakıldığında, yüzde 3,72'sini oluşturduğu görüldü. Şiddete uğrayan kadınların yüzde 69'unun şehir merkezinde yaşadığı belirlendi.

EN YOĞUN ŞİDDETİN YAŞANDIĞI İLÇELER BELİRLENDİ

Tüm veriler dikkate alındığında, İzmir'de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin işlendiği merkez ilçeler çoktan aza sıralandığında ilk 5 sırada Konak, Buca, Karabağlar, Çiğli, Bornova yer aldı. Çevre ilçeler içinde ise Ödemiş ve Aliağa'nın başı çektiği belirtildi.