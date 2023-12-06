Yayınlanma: 06.12.2023 - 15:27

Güncelleme: 06.12.2023 - 15:27

Yurttaşların taşınması halinde bir takım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu durumda yapılması gereken işlemlerden biri de abonelik açma kapama işlemleridir. Peki, İGDAŞ doğalgaz aboneliği nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar?

İGDAŞ DOĞALGAZ ABONELİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Abonelik işleminizi direkt olarak İgdaş aracılığıyla yapabilirsiniz. Ya da online abonelik işlemleri yer alıyor. Resmi internet sitesi üzerinden direkt olarak online sözleşme yapabilirsiniz.

E DEVLET DOĞALGAZ ABONELİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E Devlet adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek açılan sayfaya bulunduğunuz bölgenin doğalgaz şirketi ismini yazarak Abonelik Sözleşmesi Başvurusu'na tıklayıp Şartnameyi kabul etmeniz gerekiyor.

Ardından sırasıyla,

Tüketim Noktası Sorgulama,

Başvuru Formu,

Başvuru Onayı

İşlem Sonucu

aşamalarını doldurarak doğalgaz aboneliğinizi internet üzerinden gerçekleştirmiş olacaksınız.

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş./Abonelik Sözleşmesi Başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/ igdas-abonelik-sozlesmesi-basvurusu

DOĞALGAZ ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Doğalgaz abonelik ücreti her yıl ilgili dağıtıcı kurum tarafından güncellenir. 2023 yılı için bu ücret 0-200 m2 aralığı evler için 2.135 TL olarak belirlenmiştir. Eğer abone olunacak ev, 200 m2'den büyük ise her 100 m2 için abone sahibinden ek olarak 1.857 TL talep edilir.

Abonelik ücreti, abone sahibinden alınan bir depozitodur. Aboneliğin sonlanmasını müteakip dağıtıcı kurumdan bu ücret talep edilir. Dağıtıcı kurumun hizmet politikasına göre bu ücret için taksitlendirme yapılabilir.