Iğdır'da, ABD ve İsrail saldırılarında bombalanan okulun yeniden inşası için yardım kampanyası başlatıldı

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği, İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarında bombalanan okulun yeniden inşa edilmesi ve hayatını kaybeden 165 öğrencinin ailelerine destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde yardım çadırı kuruldu.

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Kurban Ulusöz, yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrenciler ve eğitimcilerin şehit olduklarını ifade etti.

Ulusöz, "şehitlerinin acılarını paylaşmak, İran İslam Cumhuriyeti'nin dertlerine ortak olmak için yardım kampanyası hazırladıklarını" anlatarak, valilik izniyle saldırıda yıkılan okulun yeniden yapılması için yardım topladıklarını belirtti.

Toplanacak yardımı İran İslam Cumhuriyeti Konsolosluğu'na teslim edeceklerini bildiren Ulusöz, "Başka da bir amaç ve gayemiz yoktur. Amaç ve gayemiz şehitlerin derdine orta olmaktır. Az veya çok halkımızı yardım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Onursal Başkanı Veli Beder de 165 öğrencinin hayatını kaybetmesine üzüldüklerini dile getirerek, "Iğdır şehrimizde valimizin, emniyetimizin izniyle bir kampanya açtık. Bizler onların canlarını geriye getiremeyiz ama onların hiç olmazsa babaları, anneleri diyerler ki 'Çok şükür bizim de yanımızda birileri var. Bize de destek olan birileri var. Zalimlere karşı direnen birileri var'" ifadelerini kullandı.

Kampanyanın bir hafta boyunca süreceği öğrenildi.