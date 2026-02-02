Cumhuriyet Gazetesi Logo
Iğdır'da beyaz esaret: Kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

2.02.2026 10:19:00
ANKA
Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.

Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle Yaylacık ve Dipsiz Köy yolları kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece boyunca aralıksız süren kar küreme ve yol açma çalışmaları sayesinde kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı. 

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, kar yağışının bölgede etkisini sürdürebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kırsal güzergahlarda buzlanma riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İlgili Konular: #Iğdır #kar yağışı