Iğdır'da feci kaza... Araç takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun beldesi yakınlarında saat 06.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Dilucu Sınır Kapısı’na giden Azerbaycan plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekipler, incelemelerinde Azerbaycan uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 1'i ağır, 4 kişi ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.