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Iğdır'da feci kaza... Araç takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Iğdır'da feci kaza... Araç takla attı: Ölü ve yaralılar var!

27.05.2025 12:05:00
Güncellenme:
DHA
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Iğdır'da feci kaza... Araç takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Karakoyunlu ilçesinde otomobilin takla attığı kazada Azerbaycan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun beldesi yakınlarında saat 06.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Dilucu Sınır Kapısı’na giden Azerbaycan plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, incelemelerinde Azerbaycan uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 1'i ağır, 4 kişi ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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