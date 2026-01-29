Iğdır’da iki ayrı yangın korkuttu

Iğdır'da ilk yangın, Cumhuriyet Mahallesi Doğubeyazıt Caddesi 555. Sokak’ta bulunan bir apartmanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına alarak yangının binanın diğer dairelerine sıçramasını önledi. Yangın sırasında bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, çatı katındaki daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İkinci yangın ise Iğdır merkeze bağlı Yaycı köyünde meydana geldi. Ahşap tavanlı bir evde çıkan yangının, soba bacasında biriken kurum ve ziftlerin tutuşması sonucu başladığı öğrenildi. Alevlerin ahşap yapıya ulaşması ile büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, evde maddi hasar oluştu.