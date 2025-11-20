Iğdır'da imam hatip lisesinde bir öğrenci arkadaşını bıçakladı

Edinilen bilgilere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve öğrencilerden biri, yanında taşıdığı bıçakla arkadaşını karnından yaraladı. Yaralı öğrenci, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; ilk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Erzurum Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, arkadaşını bıçaklayan öğrenci ile kavgaya karışan diğer öğrencilerin okuldan kaçtığı öğrenildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, olayda yer alan öğrencilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.