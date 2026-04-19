Iğdır'da 'sahte altın' operasyonu

19.04.2026 16:30:00
Güncellenme:
DHA
Iğdır'da kuyumculara sahte altın sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişinin aracında 4 bilezik, 2 gerdanlık olmak üzere toplam 210 gram sahte altın ile 400 bin lira para ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan’da 2 farklı kuyumcuya sahte ziynet eşyası satıldığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan soruşturma sonucunda belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarındaki aramasında, ön koltuk altına gizlenen 4 bilezik, 2 gerdanlık olmak üzere toplam 210 gram sahte altın ile 400 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

