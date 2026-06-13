Iğdır’da sel ve yıldırım felaketi: Çok sayıda koyun telef oldu, çoban yaralandı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde etkili olan sağanak yağış sel ve yıldırım olaylarına neden oldu. Yıldırım isabet eden koyun sürüsünde çok sayıda hayvan telef olurken, bir çoban yaralandı.

Iğdır’ın Aralık ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Ağrı Dağı eteklerinde sel ve taşkınlara yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle Adetli, Eratan ve Karahacılı köylerine ulaşımı sağlayan yollar zarar görerek geçici süreyle ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Öte yandan Serdarbulak Yaylası’nda otlatılan koyun sürüsüne yıldırım düştü. Olayda çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken, sürünün çobanı Cemil Aktaş (41) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aktaş’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda selden zarar gören yollar yeniden ulaşıma açılırken, bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.