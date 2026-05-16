Iğdır'da şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

Iğdır’da sağanak yağış öğle saatlerinde etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşları da hazırlıksız yakaladı.

Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle şehir merkezindeki birçok cadde ve sokak adeta göle döndü. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için çevredeki iş yerlerine ve bina saçaklarının altına sığındı.

Bazı sürücüler ise yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

BAZI ESNAFLAR İŞ YERLERİNDE MAHSUR KALDI

Bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, Iğdır Küçük Sanayi Sitesi’nde kanalizasyon hatlarının taşması ve bazı noktalarda tıkanması sonucu çok sayıda iş yerini su bastı. Aniden yükselen yağmur suları nedeniyle bazı esnaflar iş yerlerinde mahsur kaldı.

Sanayi bölgesinde esnaf, iş yerlerine dolan suları kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalışırken, birçok iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de yer yer etkili olabileceğini belirterek, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.