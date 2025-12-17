Iğdır'da susuzluk krizi derinleşiyor, halk yetkililerden acil çözüm bekliyor

Iğdır’da uzun süredir devam eden su kesintileri hayatı durma noktasına getirdi. Günde yalnızca 5 saat su verilen kentte vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelirken, iki aya kadar sürebileceği belirtilen susuzluk büyük tepki topluyor. Hazır suya yönelen halk, 90–100 TL’ye çıkan damacana fiyatlarından da şikayetçi.

Bir su satıcısı yaşanan durumu şöyle anlattı:

"Eskiden günde 10 sipariş alıyorduk, şimdi 50-60’a çıktı. Fiyatlar arttı ama bundan en çok halk şikâyetçi. Yetkililerden rica ediyoruz, Iğdır’ın su sorununa bir el atılsın.”

Kesintiler uzadıkça yurttaşlar kendi imkanlarıyla çözüm aramaya başladı. Apartmanlarda su depoları yenilenirken, birçok kişi evlerinin önüne yer altı suyu için pompa kurduruyor. Bu durum hidrofor arızalarını artırırken, bobinaj ustalarının önünde yoğunluk oluştu. Nalburlarda vana, dirsek ve bağlantı malzemeleri adeta yok satıyor.

''TELEFONLAR SUSMUYOR''

Su tesisat ustası Hasan Böşcek, son günlerde yaşanan yoğunluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Telefonlar susmuyor. Son üç günde 20’den fazla evin önüne su pompası vurdum. Vatandaş perişan. Abdest alamıyor, tuvalete gidemiyor, duş alamıyor. Öğrencisini okula göndermekte zorlananlar var."

IĞDIR BELEDİYESİ: 2 AY SÜRECEK

Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, basın toplantısında, su kesintilerinin yaklaşık 20 gün süreceğini belirtirken, belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kesintilerin iki ay süreceği duyuruldu. Bu çelişkili açıklamalar, kamuoyunda belirsizlik ve güvensizliği artırdı.

24 SAATİ AŞKINDIR HİÇ SU VERİLMEYEN YERLER VAR

Belediye tarafından her gün 17.00–22.00 saatleri arasında su verileceği açıklansa da vatandaşlar verilen suyun bulanık ve kirli olduğunu, bazı mahallelere ise 24 saati aşkın süredir hiç su verilmediğini ifade ediyor.

''KRİZ PLANSIZLIKTAN KAYNAKLANIYOR''

Mahalle sakinleri, yaşanan krizin plansızlıktan kaynaklandığını savunuyor. Eski pompaların neden devreye alınmadığını, geçici çözümlerin neden uygulanmadığını sorgulayan vatandaşlar, Ünlendi Barajı’nın gecikeceğinin uzun süredir bilindiğini, buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını dile getiriyor.

Bir yurttaş tepkisini "Duş alamıyoruz, lavaboya gidemiyoruz. Çocuklar perişan. Damacana 90 lira. Böyle bir belediyecilik olur mu? 5 saat su kime yeter?" sözleriyle dile getirdi.

Bir başka yurttaş ise yaşadıkları zorluğu, "Depo suyuyla bidon doldurup tuvalet ve temizlik yapıyoruz. Yemek ve çay için marketten su alıyoruz. Yetkililerden ricamız, bu çileye bir an önce son verilsin" diyerek anlattı.