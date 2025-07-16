Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Iğdır, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Iğdır'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Iğdır’ın telefon kodu kaç? Iğdır’ın alan kodu kaç?

IĞDIR'IN TELEFON KODU KAÇ?

Iğdır iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0476’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Iğdır için bu kod 476 olarak belirlenmiştir.

IĞDIR'IN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.