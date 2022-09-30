Iğdır Üniversitesi'nde adrese teslim akademik ilan iddiası

30 Eylül 2022 Cuma, 13:34

Iğdır Üniversitesi tarafından 31 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de bazı kadrolar için ilan açılmıştı. Üniversitenin İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimler Bölümü için alınacak kadro şartı için ‘Temel İslam bilimleri alanında doktora yapmış olmak. El-Furuku’l-Lugaviyye konusunda çalışmış olmak’ şartı aranmıştı.

‘El-Furuku’l-Lugaviyye’ alanında belli başlı kişilerin çalıştığı, kadronun da kişiye özel olduğu iddia ediliyor. Ayrıca dil puanında muaf olunan 'Mülkiyet Koruma ve Güvenlik' için açılan iki kadrodan biri için ‘Herhangi bir alanda tezli yüksek lisans yapmış olup, yangın güvenliği ve orman kırsal alan yangınlarına müdahale sertifikalarına ve ilgili alanda en az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak’ şartı aranırken; diğeri için ise ‘İş sağlığı güvenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına ve ilgili alanda en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak’ şartları aranıyor.

İki kadronun da kişiye özel olduğu iddia ediliyor. Aynı bölümde biri için 10 yıl şartı aranırken, diğeri için ise 5 yıl çalışma şartı aranıyor.