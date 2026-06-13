Iğdır Valiliği 'iki polisin bir kişiyi darbettiği' iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı

Iğdır Valiliği, iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası Valilik olay hakkında soruşturma başlattı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "12.06.2026 tarihinde bazı haber sitelerinde, ilimizde meydana geldiği belirtilerek "İki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği" iddiasıyla görüntüler yayınlanmıştır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce inceleme başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.