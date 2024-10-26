Iğdır’da husumetli aileler arasında sandalyeli kavga
Iğdır’da daha önceden aralarında husumet olan aileler arasında çıkan sandalyeli kavgada birçok kişi yaralandı.
Husumetli aileler, Halfeli Caddesi’nde kahvede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kahve içinde büyüyen kavgada taraflar birbirlerine sandalyeler ile saldırdı. Birçok yaralının olduğu kavgayı vatandaşlar ve ihbar üzerine giden polisler ayırdı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
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