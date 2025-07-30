İlk öğrencilerini 2024 yılında kabul eden İç Güvenlik Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yeni öğrencilere kapılarını açıyor; açıklanan başvuru sonuçlarına göre 1.359 aday sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Peki, İGF Komiser Yardımcısı alım sınavı ne zaman? Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi Komiser Yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?

İGF SINAVLARI NE ZAMAN?

İç Güvenlik Fakültesi'ne öğrenci olarak kabul edilebilmek için adayların, parkur ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşan sınav sürecini başarıyla tamamlamaları gerekiyor; sınav tarihleri ise Polis Akademisi tarafından ilan edilecek.

İGF BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava katılacak adaylar, 2.150 TL olan sınav ücretini 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Halkbank şubeleri, ATM’leri veya internet bankacılığı üzerinden yatırmalıdır; ayrıca erkek adayların parkuru en fazla 48 saniyede, kadın adayların ise 52 saniyede tamamlamaları gerekmektedir.