İğne alerji yaptı, 6 yaşındaki Kamile Ebrar, yatağa bağımlı hale geldi... Savcılık takipsizlik kararı verdi!

Seyhan ilçesinde yaşayan Şükrü Günsel üst solunum yolu
enfeksiyonu şikayetiyle kızı Kamile Ebrar Günsel’i 29 Aralık 2024’te 5 Ocak
Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü.
Nöbetçi doktor, üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi koyduğu
Kamile Ebrar Günsel’e yapılan tedavi sonrası iğne ile ilaç yazdı. İlk iğne,
acil serviste yapıldı. Ertesi gün baba Günsel, doktorun reçete ettiği ilacın
eczanede bulunmaması üzerine muadilini alıp, kızını ikinci dozun uygulanması
için mahalledeki sağlık kabinine götürdü.
ÖNCE KALBİ DURDU
Burada yapılan iğnenin ardından aniden fenalaşan Kamile
Ebrar Günsel’in kalbi durdu. Kabindeki görevlilerin müdahalesi başarılı
olamayınca Günsel önce özel bir hastaneye oradan da Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürüldü. İlaca alerjik reaksiyon gösterdiği
belirlenen Kamile Ebrar Günsel’in duran kalbi, 24 dakika sonra tekrar
çalıştırıldı.
6 ay yoğun bakımda kalan Günsel, görme ve konuşma yetisini kaybetti.
Hazırlanan rapora göre, anafilaktik şok nedeniyle fenalaştığı
belirlenen Kamile Ebrar Günsel, tedavisinin ardından taburcu edildi. Eve
götürülen Günsel, cihazlara bağlı şekilde nefes alıp, burundan verilen mama
takviyesiyle beslenerek yaşam mücadelesi sürdürmeye başladı.
SAVCILIK ŞİKAYETE TAKİPSİZLİK VERDİ
Şükrü Günsel'in sağlık kabini işletmecisi G.Ç. hakkında
şikayetçi olmasının ardından başlatılan incelemede savcılık takipsizlik kararı
verdi.
Hukuk mücadelesi başlatan Günsel, avukatları aracılığıyla
karara itiraz etti.
'NE OKULA GİDEBİLECEK NE ARKADAŞLARIYLA OYNAYABİLECEK'
Hayata tutunan ancak yatağa bağımlı hale gelen kızının bir
daha yürüyemeyeceğini anlatan Şükrü Günsel, “Kızım anasınıfının en başarılı
öğrencilerindendi. Öğretmenleri onu hep takdir ederdi. Şimdi ise ne okula
gidebilecek ne arkadaşlarıyla oynayabilecek ne de istediği kıyafetleri
giyebilecek. Yetkililerden bir an önce bu olaya el atmalarını, mağduriyetimizin
giderilmesini istiyoruz" dedi.