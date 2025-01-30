İğne yapıldıktan sonra fenalaştığı iddia edilen 7 yaşındaki Rüzgar öldü, soruşturma başlatıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, aile sağlığı merkezinde yapılan iğnenin ardından rahatsızlandığı öne sürülen 7 yaşındaki çocuk Rüzgar Altuğ, hayatını kaybetti. Altuğ’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, saat 11.30 sıralarında, iddiaya göre, soğuk algınlığı şüphesiyle ailesi tarafından aile sağlığı merkezine götürülen Rüzgar Altuğ (7), fenalaşınca ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Altuğ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altuğ’un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Aile sağlığı merkezinde vurulduğu antibiyotik iğne nedeniyle fenalaştığı ve geçmişte de kalp rahatsızlığı olduğu iddia edilen Altuğ'un ölüm nedeni, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.
Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, sağlık müdürlüğünün de idari inceleme başlatılacağı öğrenildi.
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