Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Covid-19'a yakalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Oktay'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
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