Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

AA
23 Aralık 2021 Perşembe, 16:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Covid-19'a yakalandı.


Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Oktay'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.


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