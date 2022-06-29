İHA: İstanbul'da iki eylem son anda engellendi; hedefteki iki kilit isim belli oldu

29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:42

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Haziran Perşembe günü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) takibindeki İran menşeli bir suikast hücresine, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince Beyoğlu'nda bir otelin de aralarında olduğu çok sayıda hedefe peş peşe baskın yapılmış, Türkiye'de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığı yaptıkları ileri sürülen İran istihbaratının yönlendirdiği şebeke üyeleri, silahlarla birlikte yakalanmıştı.

İddialar ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, operasyona ilişkin elde edilen ayrıntılarda, Türkiye'ye girişlerinden itibaren MİT mensuplarınca takip edilen sabotaj timinin hedefinde, hareket halindeki İsrailli turistlerin ve eski ya da yeni diplomatik kimliğe sahip temsilcilerin yer aldığı tespit edilmişti.

EMEKLİ KONSOLOS VE İSRAİLLİ TURİSTLER HEDEFTEYDİ

İstihbarat biriminden gelen somut uyarıları sonrası harekete geçen emniyet güçleri, suikast hücresinin Türkiye’deki İsraillilere yönelik çok kritik iki saldırıyı son anda önlediği ortaya çıktı. Hücre üyelerinin ilk hedefinin geçmişte İsrail adına birçok misyonda görev yapmış emekli başkonsolos Yosef L.S. ve yanındaki birinci derece yakını olduğu öğrenildi.

Suikast timinin sonraki hedefinde ise hareket halindeki İsrail kökenli turist kafileleri olduğu saptandı. Beyoğlu'nda saldırı timindeki kişilerle aynı otelde kaldığından habersiz olan Yosef L.S. ve ile yakını, film gibi bir operasyon ile kurtarılarak ülkelerine gönderildi. Hücre üyeleri silahlarla birlikte etkisiz hale getirilirken, suikast timinin başka hedefler arasında kim ya da kimler olduğu henüz açığa kavuşmadı.

Söz konusu eylemin ne zaman planlandığına ve 13 gündür sorgulanan şüphelilerin kimliklerine dair daha detaylı bilgi paylaşılmadı. Hücre üyelerinin planı deşifre olurken, hedefe konan emekli diplomat Yosef L.S. ve yakını hakkında güvenlik kaygıları gerekçe gösterilerek daha fazla ayrıntı aktarılmadı.

İKİ HAFTADIR SORGULARI SÜRÜYOR

İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde yaklaşık iki haftadır sorgulanan suikast hücresine mensup şüphelilerin, bugün ya da en geç yarın savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.