İstanbul'da suikast timine operasyon: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

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İhlas Haber Ajansı, dün abonelerine İstanbul'da İranlı bir suikast ekibine yönelik operasyon düzenlendiğini geçmişti. DHA; bugün servis ettiği haberde, söz konusu operasyona ilişkin yeni ayrıntılara yer verdi.

DHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 09:36

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu.

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Operasyon beylikdüzü İstanbul

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