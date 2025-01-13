Yayınlanma: 13.01.2025 - 12:54

Güncelleme: 13.01.2025 - 12:54

İstanbul'da çıkar amaçlı suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini yönlendirdiği iddiasıyla 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmada adı geçen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da gözaltına alındı. Peki, İhale yolsuzluğunda adı geçen Aziz İhsan Aktaş kimdir?

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Aziz İhsan Aktaş'ın İstanbul'da özellikle Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da adının karıştırdığı "ihale yolsuzluğu" soruşturmasında, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddia ediliyor. Kendisi hakkında suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma gibi ciddi suçlamalar bulunuyor.

BEŞİKTAŞ İHALE YOLSUZLUĞU SORUŞTURMASI NEDİR?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da adının geçtiği "ihale yolsuzluğu" soruşturması, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, belediyelerdeki ihale süreçlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri yönlendirdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da dahil olmak üzere toplamda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat, soruşturmaya konu olan suçlamalarla ilgili Edremit'te bulunan yazlığında gözaltına alındı.