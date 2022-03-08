İhaleler yine yandaşa gitti: Kuzu ailesine 133 milyon TL’lik ihale

08 Mart 2022 Salı, 09:23

İktidara yakınlığıyla bilinen Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden milyonlarca liralık bir ihale daha aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) 14 Şubat tarihinde içme suyu, atık su ve çamur yakma tesisleri için işletme ve bakım hizmeti alımı ihalesi düzenledi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, sadece iki şirketin katıldığı ihaleyi, 133 milyon 856 bin TL teklif veren Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi’nin aldığı açıklandı. İmzalanan sözleşmeye göre şirket, yıl sonuna kadar tesislerin işletme ve bakım işleri yapacak.

MİLYONLUK İHALELER

Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’den 21 Aralık 2021 tarihinde 22 milyon 799 bin TL’lik bir ihale daha almıştı. Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmıştı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

Ayrıca, şirket sadece son 10 yılda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden 9 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise yaklaşık 500 milyon TL’yi buluyor.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden milyonlar liralık ihaleler alan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen şirketin yönetiminde Güven Kuzu, Özen Kuzu ve Gökçen Kuzu yer alıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyor.

Kuzu, 2003'te Siirt'te yenilenen seçimle milletvekili seçilen Erdoğan'a desteğini açıklayarak, "Siirt halkı Erdoğan'a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, Erdoğan'ın aday olmasını destekledik" demişti.

İKİ JEST



Şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a 2013 yılında iki jestte bulundu. Kuzu Grubu’nun Siirt’te yaptırdığı iki okula, Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran’ın ve babası Cemal Gülbaran'ın isimleri verildi.

2020 yılında da Gökçen Kuzu’nun oğlu Yusuf Kuzu’nun doğa harikası Riva’da kıyı şeridine havuzlu villa yaptığı ortaya çıkmıştı. Sahile kadar kat kat beton bloklardan duvar ören Kuzu yan parseldeki yeşil alanı çevirerek duvar inşa etti. Bölge sakinlerinin arsadaki çalışmaları ilgili kurumlara şikâyet etmesi üzerine duvar yıkıldı.