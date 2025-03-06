İhalesi yarın yapılacak Çayırhan’da üretimin düştüğü iddialarına sendikadan yanıt: 700 bin ton kömür stokta!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2025 - 04:23

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dün yaptığı açıklamada işletmenin özel sektörden kamuya geçtikten sonra üretimin düştüğünü ileri sürdü. Bu iddialara yanıt veren Türkiye Madenİş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Santral kamuya geçtikten sonra bakıma, revizyona alındı. O sürede tam kapasite çalışamadı. 700 bin ton kömür stokta yatıyor. Ancak bakım, revizyon bitti. Santral, A’dan Z’ye yenilendi. Şu anda tam kapasite çalışıyor. Üretim düşüklüğü denen konu bu” dedi.

İŞÇİ BEKLİYOR

Çayırhan’da son teklif verme süresi önceki gün saat 18.00’de dolmuştu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) dün teklif veren firmaları açıkladı. Bu firmalar şöyle: “Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat AŞ, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi AŞ, Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik AŞ.” Bu arada Çayırhan’daki işçilerin bekleyişi ise sürüyor. Madene kapanan işçiler sağlık sorunlarının ortaya çıkması üzerine ocaktan çıktı. Ancak madenin girişindeki çadırda eylem sürüyor. Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, 105 gündür mücadele verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 50’ye yakın işçinin iki gündür yeraltında olduğunu belirten Kocabıyık, “Sağlık sebeplerinden dolayı ben o riski göze almadım. Arkadaşlarımı çıkardım. Mücadeleye burada, madenin ağzında devam edeceğiz. Net bir sonuç alana kadar da çadır devam edecek. Beğenmediğimiz durumda, bizi zora sokacak durumda her şekilde her zaman hazır olacak şekilde çadır bekleyecek. Mücadele bitmedi, devam ediyor” dedi.

‘TESLİM OLMADIK’

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı, Tes-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu da bugüne kadar onurlu bir mücadele verdiklerini söyledi. Kabaloğlu, şöyle devam etti: “Bizim derdimiz ekmek mücadelesi. Bugüne kadar bu arkadaşlarla birlikte onurlu şekilde mücadele verdik. Teslim olmadık. Onurlu mücadelemizi bundan sonra da vereceğiz.”