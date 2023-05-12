'İhbar aldık' diyerek duyurmuştu: Oğuzhan Uğur'dan 'iptal' kararı sonrası yeni açıklama

Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:46

Güncelleme: 12.05.2023 - 11:47

Oğuzhan Uğur, BaBaLa TV'nin 'Seçim Özel' programı için aldığı kararı duyurmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Uğur, "Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik, orada durun dedik. Yanımda 20-25 yaşında gençler çalışıyor. Kimseye böyle bir fırsat veremem" ifadeleriyle "Seçim Özel Programını yapmama kararı aldık" demişti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Uğur, programın neden iptal edildiğine açıklık getirerek, "Tehdit yüzünden iptal söz konusu değil, uzun yazmışım açıklamayı, okunmadı sanırım. O akşam Allah korusun, bazı hesapların sokakta çıkabilecek her kavgayı bize yıkma, ortalığı karıştırdığımız iftiralarıyla saldırma şüphesi vardı" dedi.

Uğur mesajında şunları kaydetti:

"Seçim programı için… Tehdit yüzünden iptal söz konusu değil, uzun yazmışım açıklamayı, okunmadı sanırım. O akşam Allah korusun, bazı hesapların sokakta çıkabilecek her kavgayı bize yıkma, ortalığı karıştırdığımız iftiralarıyla saldırma şüphesi vardı. Bin delil sunsanız da dinlemiyor bu hesaplar biliyorsunuz, şahit olduk. Ne yaparsanız yapın, konuyu bilmeyen insanları yalanla zehirlemeye devam ediyorlar. Bunlar bizim üzerimizden pis emellerine ulaşamasın, o akşam ortalığı karıştıramasın diye iptal ettik. Korkmamız söz konusu bile değildir. Teşekkürler."