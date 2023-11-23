İhbar mektubunun ardından: Hakim görevden alındı!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:02

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:02

Yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince hazırlanan rapor doğrultusunda 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu’nun görevden alınmasının gerisinde anılan adliyenin Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ya gönderdiği ihbar dilekçesi yer almıştı.

Başsavcı Uçar, daha önce sulh ceza hakimi olarak görev yapan Demiroğlu’nun bir dizi usulsüz işleme imza attığını öne sürmüştü.